Тараканов назвал причины поражения УНИКС от ЦСКА

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов прокомментировал победу ЦСКА над УНИКС (71:55) в первом матче сезона Единой лиги ВТБ

«Обе команды пока не в самой лучше форме, но в начале сезона это абсолютно нормально. УНИКСу не хватает Луи Лабери и Маркоса Найта, нет ротации и жесткой защиты, а это очень важные аспекты в современном баскетболе. ЦСКА додавил соперника, хотя первая половина была за УНИКСом», — цитирует ТАСС Тараканова.

Следуюший матч ЦСКА проведет 25 сентября против «Уралмаша», а УНИКС 26 сентября сыграет с «Самарой».