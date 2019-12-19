Сергей Панов назначен генеральным менеджером «Нижнего Новгорода»

На правлении баскетбольного клуба «Нижний Новгород» было принято решение утвердить Сергея Панова на должность генерального менеджера, сообщает официальный сайт команды.

Ранее, с 2008 по 2014 год, Панов уже занимал этот пост, после чего в мае 2014-го был назначен министром спорта Нижегородской области.

На правлении БК «Нижний Новгород» было принято решение утвердить Сергея Юрьевича Панова на должность генерального менеджера клуба — https://t.co/FbPenEyL2l pic.twitter.com/EA9SGlaacu — BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) December 19, 2019

— Я решил вернутся в свою родную стихию, где смогу приносить пользу делу, -сказал Панов. — Пока меня не было, «Нижний Новгород» достиг определенных успехов и еще громче заявил о себе на российской и международных аренах. Рад, что теперь снова буду принимать непосредственное участие в развитии клуба, уделять ему больше времени, чем в последние годы. Надеюсь, что опыт, полученный на должности министра спорта, послужит на благо нашей команды.

Должность генерального менеджера подразумевает под собой работу с игроками и тренерским штабом. И речь не только о подписаниях и заменах, но и о том, чтобы найти нужные слова для команды в раздевалке да и обычной жизни. Будем работать над тем, чтобы победы случались как можно чаще.