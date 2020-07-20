Сергей Митусов продолжит выступать за «Енисей»

Воспитанник школы «Енисея», разыгрывающий защитник Сергей Митусов в сезоне-20/21 продолжит выступать за основную команду, сообщает сайт клуба из Красноярска.

В прошлом игровом году Митусов вышел на паркет в 9 играх регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, пять раз появившись на площадке в стартовой пятерке. За 9 минут игрового времени баскетболист набирал в среднем 1,6 очка, 1,4 передачи и 0,8 подбора.

Еще 8 игр Митусов провел в Кубке ФИБА Европа, набирая 2,1 очка, 0,5 передачи и 0,5 подбора.