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Сегодня, 12:05

Сергей Кущенко заявил, что в Лиге ВТБ работают только российские судьи

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о ситуации с баскетбольными арбитрами, обслуживающими турнир.

«Наши матчи обслуживают только российские рефери, — рассказал Сергей Кущенко «Известиям». — Те судьи, которые работали на матчах Евролиги и Еврокубка, пока не могут работать в Единой лиге. С одной стороны, их не хватает. Все-таки классные арбитры также поднимают качество баскетбола. С другой — наши рефери, как и молодые игроки, приобретают бесценный опыт. Лига не сомневается, что в плане судейства никаких нареканий не будет.

А когда ситуация немного устаканится, то, думаю, мы сможем вернуть иностранных арбитров, с которыми сотрудничаем долгое время".

Источник: https://iz.ru/1305529/timur-ganeev/veroiatno-budem-igrat-finalnuiu-seriiu-do-chetyrekh-pobed
Сергей Кущенко
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