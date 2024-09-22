Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 07:02

Кущенко: «ЦСКА в третьей четверти сильно оторвался, однако победа над УНИКСом не была легкой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал победу ЦСКА над УНИКС (71:55) в первом матче сезона Единой лиги ВТБ.

«Очень понравилось, как ЦСКА подошел к организации стартового матча сезона. Очень хорошо подготовлены шоу, паркет, активности для болельщиков. На матч, который начинается в два часа дня, собрать большое количество болельщиков в зале при хорошей погоде не так просто, но сегодня это сделать удалось.

Что касается игры, то поначалу мы не могли узнать команды, потому что за две четверти они набрали столько очков, сколько обычно набирают за одну. Видна была нервозность, процент попаданий был очень низкий. Во второй половине обе команды добавили скоростей, но казанцам не хватило ротации. ЦСКА в третьей четверти сильно оторвался, однако победа не была легкой, матч удался», — цитирует ТАСС Кущенко.

Следуюший матч ЦСКА проведет 25 сентября против «Уралмаша», а УНИКС 26 сентября сыграет с «Самарой».

 
ЦСКА&nbsp;&mdash; УНИКС&nbsp;&mdash; 71:55. ЦСКА победил УНИКС в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
Источник: ТАСС
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
Читайте также
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Боксер Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул IBF
Командиры 58-й армии готовы дать показания в суде по делу генерала Ивана Попова
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Дубли Сперцяна и Кордобы, два голевых паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости