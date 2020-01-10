Сергей Кущенко: «Команды Единой лиги ВТБ показали настоящий триллер в Евролиге»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко остался доволен матчем регулярного сезона Евролиги между «Химками» и «Зенитом». Игра завершилась со счетом 83:81 в пользу петербуржцев.

— Команды Единой лиги ВТБ показали настоящий триллер в Евролиге, — цитирует ТАСС Кущенко. — У «Зенита» не было Айона, но Плаза сумел перестроить команду. «Химки» же оказались не готовы к игре, после матча с ЦСКА не хватало эмоций.

В конце матча у «Химок» была надежда на камбэк, но Куртинайтис не смог найти в составе игрока, способного решить проблему.