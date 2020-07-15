Сергей Кущенко: «Еще один период тотальной самоизоляции станет сильнейшим ударом по всей экономике, а не только по спорту»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в разговоре со студентами бизнес-школы RMA рассказал, какие активности готовит международный турнир, если случится вторая волна коронавирусной инфекции.

— Нам нужно привыкнуть к мысли о том, что вирус уже не исчезнет, он пришел в нашу жизнь навсегда, — считает Сергей Кущенко. — Нужно научиться жить и играть в баскетбол в этих новых условиях. Информация поступает каждый день, поэтому наша работа над регламентом сейчас такая важная и сложная. Риски большие, и мы все должны все учесть, все прописать, проговорить со спонсорами лиги, клубов, со всеми участниками.

Что конкретно мы будем в этом случае делать? Ну, мы понимаем, что если, не дай Бог, опять все сядут по домам, то нам придется действовать с учетом того опыта, который мы приобрели во время первой волны. Генерация контента в любом случае прекращаться не должна. Кибербаскетбол, Zoom-интервью с тренерами, с игроками из разных стран -- не только о баскетболе, вообще о жизни, о прошлом, о настоящем, будущем...

Потом — повторение трансляций прежних топовых матчей, у нас шикарные есть игры, по два- по три овертайма... Вот как-то так, наверное, придется этот период нам всем вместе переживать. Хотя все понимают, что еще один период тотальной самоизоляции — это сильнейший удар по всей экономике, а не только по баскетболу.