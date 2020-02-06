Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «Известиям» отметил, что считает свою лигу лучшей в Европе.

— Чем можно объяснить настолько возросшую конкуренцию в Единой лиге? Команды, занимающие 5-е и 11-е места, разделяет всего одна победа.

— Соглашусь с Евгением Пашутиным, который сказал, что у нас лучший баскетбольный чемпионат в Европе прямо сейчас. Один тур меняет и перекраивает таблицу сверху донизу.

Если говорить о причинах, то их очень много. Во-первых, из-за глобальной перестройки состава в ЦСКА их лидерство уже не такое явное. Соперники это чувствуют и делают всё возможное, чтобы оказаться выше армейцев. Что и показывает уверенное лидерство «Химок», которые без пяти минут чемпионы регулярки. «Локо» обрел стабильность после прихода Пашутина и находится совсем недалеко от армейцев. УНИКС покусывает то одного, то другого гранда и наверняка вновь будет бороться за попадание в финал. Разочаровывает только «Зенит». Они не поняли тот ритм, в который попали. Огромное количество матчей в Евролиге бьет по их показателям в Единой лиге. Команде не хватает стабильности, они проигрывают «Астане», дважды «Калеву»... И эти осечки фаворита подпитывают команды из нижней части таблицы, которые в этом году заметно прибавили.