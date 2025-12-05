Козин: «Пари НН» сыграл неплохо, но не хватило свежести в конце матча»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение от «БЕТСИТИ Пармы» (85:93) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Парму» с победой. «Пари НН» неплохо здесь играл последний год, и сегодня начали игру неплохо. Держались три четверти, но немного не хватило где-то свежести, правильности принятия решений. В четвертой четверти сделали 5 потерь и не смогли ответить на агрессию соперника, не хватило нам размеров, проиграли подбор, но три четверти неплохо двигали мяч, 24 результативные передачи. Сыграли неплохо, но не хватило свежести в концовке игры», — цитирует пресс-служба клуба Козина.

«БЕТСИТИ Парма» с 21 очком занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиге ВТБ. «Пари НН» идет на девятой строчке — 16 очков.