Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:58

Козин: «Для «Пари НН» важно, чтобы каждый член команды мог проявить себя и увидел свою роль на площадке»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу над «Автодором» (79:74) в матче Единой лиги ВТБ.

«Это очень важная победа для нас, особенно важно было выиграть в родных стенах. Мы знали, что матч будет непростой. «Автодор» отлично сыграл против ПАРМЫ, а против «Зенита» команда держалась в игре почти 35 минут. У них появился новый легионер, который добавил уверенности и энергии.

Соперник сегодня очень хорошо сыграл в защите, особенно в первой половине, к чему мы были немного не готовы. Во второй половине была более уверенная игра. Очень хорошо, что в этой встрече все 12 игроков смогли набрать очки. Это действительно важно для нас, чтобы каждый член команды мог проявить себя и увидел свою роль на площадке», -приводит пресс-служба клуба слова Козина.

«Пари НН» одержал третью победу подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице, «Автодор» находится на 8-й строчке (2 поражения и 1 победа).

Источник: Telegram-канал «Пари НН»
Баскетбол
БК Автодор
БК Нижний Новгород
Читайте также
Кросби и Овечкин возглавили рейтинг игроков НХЛ после Гретцки
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Лавров назвал тупиковой «формулу мира» Зеленского
ВАДА хочет добиться дисквалификации Синнера из-за допинга
Популярное видео
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости