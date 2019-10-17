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Сергей Карасев: «В «Химках» все настроены и готовы дай бой ЦСКА»

02:58

Форвард «Химок» Сергей Карасев отметил, что команда намерена побороться с ЦСКА за победу в Единой лиге ВТБ. Первое очное противостояние между клубами состоится 6 января.

— В команде все настроены и готовы дай бой ЦСКА, — сказал «Известиям» Сергей Карасев. — Думаю, болельщики с особым нетерпением ждут нашего первого противостояния в новом сезоне. Мы разобрали защиту и нападение ЦСКА и будем от этого отталкиваться. Пока они гораздо лучше играют в Евролиге, поэтому к этой игре надо подойти с полной концентрацией, самоотдачей и выложиться не на 100 процентов, а на 120. Только так можно будет победить в «Мегаспорте». Волнует ли меня мой дебют? Я стараюсь от этого абстрагироваться и готовлюсь, как к обычной игре.

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