Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:56

Сергей Карасев подписал новый контракт с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Зенит» объявил о продлении контракта с форвардом Сергеем Карасевым.

Новое соглашение с 30-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Баскетбольный клуб «Зенит» поздравляет Сергея Карасева с продлением контракта и желает продолжения славных победных традиций в составе сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Карасев вернулся в «Зенит» в 2021 году. Ранее он уже выступал за команду с 2016 по 2019 годы.

В сезоне-2023/24 в активе 30-летнего баскетболиста 9,4 очка, 3,1 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата за 26 минут на паркете.

Источник: БК «Зенит»
Баскетбол
БК Зенит
Сергей Карасев (баскетбол)
1
0
Читайте также
Фанаты устроили несколько драк на Евро-2024 в Германии
Сербия может сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию
AFP сообщило о более 1 тыс. погибших во время хаджа в Саудовской Аравии
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Непрямое сообщение: оружие из Южной Кореи может попасть на Украину
Карта спецоперации на Украине 20 июня
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ватутин: «Нам всем очень повезло, что часть блестящей карьеры Серхио Родригеса прошла в ЦСКА»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости