Сергей Карасев поделился ожиданиями от полуфинальной серии с УНИКСом

Форвард «Зенита» Сергей Карасев, подвернувший голеностоп в третьей игре серии с «Енисеем», быстро восстановился от повреждения и готов сыграть в первом матче с УНИКСом.

В последнем противостоянии этих команд (21 марта) именно российский форвард стал героем встречи, набрав 26 очков (7/10 — точных трехочковых).

«Мы очень ждем начала серии с УНИКСом, это будет очень серьезное испытание для нас, — сказал «СЭ» Сергей Карасев. — Знаем, что они здорово усилились в конце регулярки, плюс вернулся Лоренцо Браун — их основной разыгрывающий. У них фантастическое нападение во главе с Марио Хезонья. Возможно, сильнейшее в Единой лиге. Так что никакой недооценки соперника не будет. Стараемся максимально разобрать их игру и не забываем о значимости этой серии. Надеюсь, что мы подойдем к первому матчу полуфиналу без травмированных. Также очень рассчитываю на полные трибуны. Как на «Финале восьми» первенства ДЮБЛ. Без поддержки наших болельщиков нам будет чрезвычайно сложно».

«Зенит» пока выиграл все три матча у УНИКСа в этом сезоне — в Евролиге и дважды в Единой лиге.