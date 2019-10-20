Сергей Карасев: «Нужно придумать что-то новое, чтобы победить ЦСКА»

Форвард «Химок» Сергей Карасев рассказал о принципиальности противостояния с ЦСКА. В третьем туре Евролиги москвичи одержали победу (99:86).

— Думаю, в большей степени это будет ощущаться ближе к развязке сезона, — цитирует Карасева News.ru — Но даже сейчас, по ходу первой встречи соперников в нынешнем сезоне, напряжение этого противостояния, как говорится, витало в воздухе. Но если ЦСКА и «Химки» вновь встретятся друг с другом на финальной стадии внутреннего чемпионата, уверен, эта напряженная атмосфера настоящего дерби будет ощущаться в разы сильнее.

Не знаю, могу лишь сказать, что эти разговоры скорее подействовали на нас. Только и слышалось, что надо выходить и показывать, что мы не слабее ЦСКА. А получилось так, что вышли — и ничего такого не показали. Значит, надо работать дальше. Начало сезона у «Химок» получилось хорошее, симпатичное, все ребята были неплохо готовы. В этом поединке с ЦСКА чего-то не хватило, но раз высказываются такие мнения, что мы можем обыграть «армейцев», значит, люди видят потенциал нашей команды. Нужно постараться реализовать этот потенциал в следующей игре с принципиальным соперником. Придумать что-то новое, чтобы победить.