Сергей Карасев: "Доказали, что у "Зенита" есть яйца"

Форвард "Зенита" Сергей Карасев после второго матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с "Химками" (92:89) сказал, что игрокам пришлось проявить характер, чтобы одержать победу. Счет в противостоянии стал 2-0 в пользу питерской команды. Следующая игра пройдет 30 мая в Химках.

– Знали, что вся серия будет драматичной, всех поздравляю с этой реально волевой победой, – приводит P-спорт слова Карасева. – Мы доказали, что у нас есть яйца, что мы можем вернуться в игру, в которой у нас почти ничего не получалось в первой половине. Мы просто ужасно начали игру в защите, уступали "-14", многие бы после такого рассыпались, но мы выстояли, проявили мужские качества, мы молодцы.