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Сергей Иванов: «В теории, плей-офф до двух побед в Лиге ВТБ может внести элемент неожиданности. На практике — посмотрим»

12:18

Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал изменения в формате плей-офф турнира. В сезоне 2019/20 серии матчей на вылет будут проводиться до 2 побед одной из команд.

— Мы уже прибегали к радикальным изменениям в плей-офф, вспомните «Финал четырех». Правда, результат, к сожалению или к счастью — смотря кто за кого болеет — остался тем же. В теории, серия до 2 побед может ввести элемент неожиданности, на практике — посмотрим. К слову, причина решения изменить формат плей-офф известна — нас заставила ФИБА, — сказал Иванов. (Иван Торопцев)

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