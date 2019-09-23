Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал изменения в формате плей-офф турнира. В сезоне 2019/20 серии матчей на вылет будут проводиться до 2 побед одной из команд.

— Мы уже прибегали к радикальным изменениям в плей-офф, вспомните «Финал четырех». Правда, результат, к сожалению или к счастью — смотря кто за кого болеет — остался тем же. В теории, серия до 2 побед может ввести элемент неожиданности, на практике — посмотрим. К слову, причина решения изменить формат плей-офф известна — нас заставила ФИБА, — сказал Иванов. (Иван Торопцев)