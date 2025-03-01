Сергей Иванов сравнил с догонялками матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал победу ЦСКА над УНИКСом (97:86) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Игра была в догонялки. УНИКС играл неплохо, несколько раз по ходу матча сокращал отрыв до нескольких очков, но не догнал, бывает, — цитирует Иванова ТАСС. — В целом игра была хорошая, пока была пауза, все соскучились по баскетболу. ЦСКА понравился. Чувствуется, что они, в отличие от других клубов, тренировались весь этот период».

ЦСКА одержал 28 побед в 33 матчах регулярного чемпионата и занимает первое место в таблице. Казанская команда с 27 победами в 34 играх располагается на третьей строчке.