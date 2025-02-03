Сергей Иванов назвал встречу с «Зенитом» худшим матчем ЦСКА в сезоне Единой лиги ВТБ

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал поражение московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата лиги с «Зенитом» (66:79)

«Это была не очень зрелищная игра, особенно по сравнению с матчем ЦСКА — «Локомотив-Кубань». «Зенит» играл неплохо, в свою силу, а ЦСКА провел свой худший матч в сезоне», — цитирует Иванова ТАСС.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 24 победами в 29 матчах.