Сергей Иванов: «На ЧМ молодежи в сборной России я не заметил»

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира в Китае.

— На чемпионате мира главенствует не спортивный, а географический принцип, — сказал Иванов. — Ни одна команда из Азии и Африки не вышла в плей-офф. На Олимпиаде при этом будут играть Иран и Нигерия. У России фактически не было стартовой пятерки. Нашу сборную тащили ветераны — Курбанов, Воронцевич и Фридзон. Молодежи я не заметил. Наша система подготовки явно хромает. Мотовилов сейчас на слуху, но он воспитанник ЦСКА. Надо в корне менять работу тренеров и делать академии как в Краснодаре, — сказал Иванов. (Иван Торопцев)