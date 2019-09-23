Сергей Иванов: «Клубы Единой Лиги, кроме ЦСКА, не хотят продавать билеты»

Почетный президент Лиги ВТБ Сергей Иванов выступил с критикой в адрес баскетбольных клубов на пресс-конференции перед началом сезона 2019/20. Иванов раскритиковал подход клубов к продаже билетов в прошлом сезоне.

— Самая первая строка — продажа билетов. ЦСКА — 113 миллионов билетов, а второе место у Лиги ВТБ, которая продает билеты на один матч — матч всех звезд. 25 миллионов как с куста. Дальше «Химки», у которых тоже 25 миллионов билетов. Мой вывод — клубы либо не хотят, либо не могут зарабатывать на билетах. Им все равно. В отличие от ЦСКА. Это упрек в адрес менеджмента клубов. Следующий пункт — мерчендайзинг. У «Автодора» здесь стоит прочерк. Так быть не должно, — сказал Иванов. (Иван Торопцев)