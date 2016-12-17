04:18 17 декабря | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Сергей Быков: "Лэнгфорд – лучший в европейском баскетболе по игре один на один"

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Капитан "Автодора" Сергей Быков в преддверии матча с УНИКСом в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил игру защитника казанцев Кита Лэнгфорда. По его словам, закрыть этого игрока крайне тяжело.

– УНИКС – команда с обилием звезд в составе, потому что обладает солидным для Единой лиги ВТБ бюджетом, – цитирует Быкова официальный сайт "Автодора". – Несмотря на большое количество поражений в Евролиге, казанцы показывают неплохую игру и дают бой всем грандам европейского баскетбола. В четверг УНИКС провел очень сложный матч против "Басконии", грех этим не воспользоваться. В то же время именно казанцы будут фаворитами предстоящего поединка, а мы – в тени.

Лэнгфорд – лучший в европейском баскетболе по игре один на один. Ни одной команде Евролиги не удается закрыть его. Не уверен, что это получится у нас. Постараемся не свести к минимуму количество набранных им очков, а сделать так, чтобы ему понадобилось для этого потратить как можно больше попыток. Угроза исходит от всех без исключения баскетболистов УНИКСа. Если сыграем в свою игру, а саратовские болельщики погонят нас так, как они умеют это делать, то результат может быть любым.

Дополнительная информация

http://www.avtodor.ru/

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