16 сентября 2025, 18:15

Сергей Богуславский: «У нас не было шансов удержать Руженцева»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Президент баскетбольной «Бетсити Пармы» Сергей Богуславский в интервью «СЭ» рассказал об уходе двух лидеров команды — Самсона Руженцева и Роса Хэмма.

— Были шансы продлить аренду Руженцева?

— Нет. В ЦСКА сразу дали понять, что хотят вернуть его в свой ростер. Честно, думаю, он очень поможет армейцам в новом сезоне. В прошедшем чемпионате, в матчах плей-офф они использовали не самую широкую ротацию, в финальной серии и вовсе, по моим ощущениям, играли в 7-8 человек. В новом сезоне же будет еще более насыщенный календарь, и Самсон станет полноценной боевой единицей.

— Хэмм перешел в «Локомотив-Кубань». Получили компенсацию за игрока?

— Да, он перешел за компенсацию. Ее размер? Хороший, который устроил обе стороны.

Сергей Богуславский о дефиците местных игроков и задачах на сезон Лиги ВТБ.

Читайте также
Страны Персидского залива просят Трампа продолжать войну с Ираном. Что пишут СМИ
Внебрачный сын Шварценеггера выиграл первые соревнования по бодибилдингу
Биография Даниэля Кормье: рано потерял отца и дочь, выступал на Олимпиаде, стал двойным чемпионом UFC
Березуцкому выдали карт-бланш на фоне слухов об увольнении, «Торпедо» спасается от вылета. Что происходит в Первой лиге
Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Что известно
Гарифуллина отметила востребованность оперного искусства в мире
Популярное видео
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» горит 0-3 в серии с минчанами
«Динамо» горит 0-3 в серии с минчанами
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Кузнецов дисквалифицирован, Буше начал жаловаться
Кузнецов дисквалифицирован, Буше начал жаловаться
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
СКА горит ЦСКА 0-2, Ларионов на грани отставки
СКА горит ЦСКА 0-2, Ларионов на грани отставки
Почему Рид Буше уехал из «Автомобилиста» домой
Почему Рид Буше уехал из «Автомобилиста» домой
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
