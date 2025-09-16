Сергей Богуславский: «У нас не было шансов удержать Руженцева»

Президент баскетбольной «Бетсити Пармы» Сергей Богуславский в интервью «СЭ» рассказал об уходе двух лидеров команды — Самсона Руженцева и Роса Хэмма.

— Были шансы продлить аренду Руженцева?

— Нет. В ЦСКА сразу дали понять, что хотят вернуть его в свой ростер. Честно, думаю, он очень поможет армейцам в новом сезоне. В прошедшем чемпионате, в матчах плей-офф они использовали не самую широкую ротацию, в финальной серии и вовсе, по моим ощущениям, играли в 7-8 человек. В новом сезоне же будет еще более насыщенный календарь, и Самсон станет полноценной боевой единицей.

— Хэмм перешел в «Локомотив-Кубань». Получили компенсацию за игрока?

— Да, он перешел за компенсацию. Ее размер? Хороший, который устроил обе стороны.