Сергей Базаревич: «Ужасно, что в Единой лиге ВТБ так мало наших команд»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в интервью «Известиям» отметил, что в Единой лиге ВТБ должно быть больше российских команд. В прошлом сезоне из 14 клубов, участвовавших в турнире, 9 были российскими.

— В 1994 году сборная России стала серебряным призером ЧМ, а вы попали в символическую сборную турнира. Тогда конкуренция за место в составе была сумасшедшая. Сейчас в российском баскетболе гораздо больше денег, но собрать команду, способную бороться за медали мирового первенства, практически невозможно. В вашу бытность игрока было больше одаренных ребят?

— В наши годы в высшем дивизионе играло много команд, а сейчас всего девять. Плюс, из-за того что клубы не располагали серьезными финансовыми возможностями, не было и такого количества легионеров. Многие баскетболисты имели постоянную игровую практику и боролись за место в сборной. Лучшие уезжали играть за границу, что тоже давало определенный опыт. Ты играл под большим давлением, тащил команду за собой. В те годы в иностранных чемпионатах тоже было мало легионеров, поэтому выборка была очень точечная.

К тому же если говорить про 1990-е, то те игроки прошли еще советскую школу баскетбола. Увы, сейчас система по подготовке резерва далека от той, что была во времена СССР.

— С чего вы начали реформировать систему, если бы у вас была такая возможность?

— На мой взгляд, ужасно, что в Единой лиге так мало российских команд. Их должно быть гораздо больше.

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