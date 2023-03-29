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Сегодня, 18:34

Сергей Базаревич покинул пост главного тренера «Самары»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Базаревич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Самара» объявила об уходе Сергея Базаревича с поста главного тренера команды.

Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

«Дебютный для клуба сезон в Единой Лиге ВТБ завершился не совсем так, как нам бы хотелось: «Самара» не смогла пробиться в плей-офф. Можно назвать немало причин, почему нам не удалось решить эту задачу. Но мы все, весь клуб как организация, получили за этот год огромный опыт.
В том числе и благодаря Сергею Базаревичу. Это один из лучших российских специалистов, поработавший и с национальной сборной, и в европейских командах. Безусловно, его приглашение на пост главного тренера команды год назад было логичным. Тем более, в Самаре его помнят и любят по прежней работе.
Но сезон завершился, мы совместно с Сергеем Валериановичем подробно обсудили его итоги и решили, что, поскольку основная задача по выходу в плей-офф командой под его руководством решена не была, правильным будет прекратить наше сотрудничество. Мы благодарны ему за этот сезон. И всегда будем рады видеть Сергея Валериановича в Самаре!» — приводит пресс-служба самарской команды слова президента клуба Камо Погосяна.

58-летний Базаревич возглавлял «Самару» с июня 2022 года. Команда под его руководством заняла четвертое место в таблице группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и не смогла выйти в плей-офф турнира.

БК Самара
Сергей Базаревич
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