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Сегодня, 15:51

Сергей Балашов подписал новый контракт с «Енисеем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Центровой Сергей Балашов остается в «Енисее» и будет выступать за команду в сезоне-22/23, сообщает сайт клуба.

«В июне мне посчастливилось поучаствовать в лагере РФБ. Получил очень полезный опыт. Много работали над слабыми сторонами и над мелкими деталями игры.

Дальше в планах активно ходить в тренажерный зал для улучшения своих физических качеств. Чуть позже приступлю к баскетбольным тренировкам с тренером, с которым я работал в прошлом году.

Конечно, уже соскучился по нашим болельщикам, которые на каждой игре гонят нас вперед!" - сказал Балашов.

В минувшем сезоне Балашов выходил на паркет в 27 матчах Единой лиги ВТБ. Результативность и средняя статистика баскетболиста выросли в два раза по сравнению с его первым годом в Красноярске: 5,0 очка, 2,5 подбора, 0,6 передачи.

В минувшем сезоне Балашов выходил на паркет в 27 матчах Единой лиги ВТБ. Результативность и средняя статистика баскетболиста выросли в два раза по сравнению с его первым годом в Красноярске: 5,0 очка, 2,5 подбора, 0,6 передачи.

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал сделку.

«В прошлом сезоне Балашов показал себя намного лучше, чем в первый год в Красноярске. Он принял все условия, при которых мы хотим играть, и я ожидаю, что в следующем сезоне он сделает еще один шаг, чтобы показать весь свой потенциал», — заявил хорватский специалист.

Источник: https://www.sports.ru/basketball/1110202058-sergej-balashov-prodolzhit-igrat-za-enisej.html
БК Енисей
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