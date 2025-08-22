Сербский форвард Тасич продолжит карьеру в «Енисее»

«Енисей» объявил о подписании контракта с сербским форвардом Данило Тасичем.

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Тасич привнесет свой опыт, полученный в Адриатической лиге и Еврокубке. Он может играть на обеих позициях (центровой и тяжелый форвард), и я ожидаю от него качественной игры как в штрафной, так и на периметре», — заявил главный тренер красноярской команды Йовица Арсич.

На протяжении своей карьеры Тасич выступал в сербской, румынской, кипрской, польской, болгарской, черногорской и словенской лигах. В 2021 году вместе с «Левски Лукойл» он выиграл чемпионат Болгарии.

Сезон-2024/25 форвард начинал в белградском ФМП, а затем играл за словенский клуб «Цедевита Олимпия».