Сербский форвард Давидовац стал игроком ЦСКА

Сербский форвард Деян Давидовац продолжит карьеру в ЦСКА. Он подписал с клубом контракт по схеме «1+1», сообщает сайт москвичей.

В «Црвене Звезде» 27-летний баскетболист провел предыдущие пять сезонов в качестве одного из основных игроков — из 109 проведенных за этот период матчей Евролиги в 31 он выходил в стартовом составе и проводил на паркете по 19,2 минуты (6,2 очка, 2,8 подбора, 1,1 передачи, 38% трехочковых).

Средние показатели Давидоваца в минувшем сезоне — 5,0 очка, 3,3 подбора, 0,9 передачи в 28 матчах Евролиги, 6,9 очка, 3,2 подбора, 0,9 передачи в 30 матчах Адриатической лиги.