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Сегодня, 11:13

Семья Тиммы подозревает, что баскетболиста могли подтолкнуть к самоубийству

Даниил Аршавский
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Янис Тимма.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы намерена выяснить, мог ли кто-то повлиять на решение бывшего спортсмена покончить с собой, сообщила юрист Екатерина Гордон.

Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. В начале декабря Тимма развелся с певицей Анной Седоковой. Рядом с его телом была обнаружена записка с текстом «Позвоните Анне».

«Мы уведомили следователей о том, что входим в данное дело. Сегодня состоится первая встреча. Семья Яниса хотела бы узнать, что именно произошло в тот вечер, с кем он переписывался, не было ли рядом с ним тех людей, которые условно «помогли» ему совершить эту фатальную ошибку, приведшую к такой трагической развязке», — цитирует Гордон РИА «Новости Спорт».

Тимма выступал за российские «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год и в общей сложности провел 68 матчей. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА Новости
Баскетбол
Янис Тимма
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