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Антонов: ««Всегда, когда есть возможность, стараюсь ходить на матчи футбольного ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан ЦСКА Семен Антонов рассказал о поддержке армейских клубов в других видах спорта.

«Всегда, когда есть возможность, я стараюсь ходить на матчи футбольного ЦСКА, причем стараюсь делать это со своими сыновьями, чтобы понемногу приучать их к этой преемственности болеть за ЦСКА. В свою очередь, буду рад видеть армейских коллег из других видов спорта на баскетбольных матчах», — приводит Legalbet слова Антонова.

35-летний Антонов выступает за ЦСКА с 2016 года. В составе армейцев он стал чемпионом Евролиги и пять раз становился победителем Единой лиги ВТБ.

Источник: Legalbet
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