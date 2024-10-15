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Капитан ЦСКА Антонов: «Аврамович — супер-игрок, он каждый день по два часа учит русский язык»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан баскетбольного ЦСКА Семен Антонов поделился мнением об игре новичка армейцев сербском защитнике Алексы Аврамовича.

«Аврамович — большой профессионал, он уже здорово влился в коллектив. У него не было никаких проблем при интеграции в команду. По каким-то баскетбольным моментам понятно, что Алекса — супер-игрок. Но также он ещё каждый день по два часа учит русский. Это не может не радовать, потому что я знаю людей, которые намного дольше играли в России и не знали ничего кроме слов «привет» и «пожалуйста», — приводит слова Антонова Legalbet.

Аврамович перешел в ЦСКА минувшим летом из белградского «Партизана». Контракт с защитником рассчитан на два сезона.

В сезоне-2024/25 Единой лиги ВТБ Аврамович провел 6 матчей в составе армейцев.

Источник: Legalbet
БК ЦСКА
Семен Антонов
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