Капитан ЦСКА Антонов: «Аврамович — супер-игрок, он каждый день по два часа учит русский язык»

Капитан баскетбольного ЦСКА Семен Антонов поделился мнением об игре новичка армейцев сербском защитнике Алексы Аврамовича.

«Аврамович — большой профессионал, он уже здорово влился в коллектив. У него не было никаких проблем при интеграции в команду. По каким-то баскетбольным моментам понятно, что Алекса — супер-игрок. Но также он ещё каждый день по два часа учит русский. Это не может не радовать, потому что я знаю людей, которые намного дольше играли в России и не знали ничего кроме слов «привет» и «пожалуйста», — приводит слова Антонова Legalbet.

Аврамович перешел в ЦСКА минувшим летом из белградского «Партизана». Контракт с защитником рассчитан на два сезона.

В сезоне-2024/25 Единой лиги ВТБ Аврамович провел 6 матчей в составе армейцев.