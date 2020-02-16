Семен Антонов: «На Матче звезд очень круто»

Дебютант Матчей звезд Единой лиги форвард Семен Антонов, собравший больше всех подборов в сборной «Звезд России», поделился впечатлениями и выразил надежду, что зрителям понравилась игра.

К 10 подборам 30-летний россиянин добавил 8 очков, «Звезды России» проиграли «Звездам мира» (162:164 ОТ).

— Обидно, что уступили в концовке, — сказал Антонов. — Но, думаю, болельщикам понравилась игра. Особенно последние минут 10, когда обе команды завелись. Никто не хотел уступать, и элементы шоу отошли на второй план. А самое главное, что все получили заряд эмоций. На мой взгляд, круто вот так собраться в середине сезона, устроить праздник баскетбола и поблагодарить болельщиков всех клубов. А игрокам важно перезагрузить голову, немного отдохнуть, встретиться с друзьями.

— Большая разница — смотреть трансляцию матча или участвовать в нем самому?

— Очень круто — я впервые оказался на игре вживую, до этого три года видел Матчи звезд по телевизору. Мне очень понравилось, было здорово. (Антон Бабошин)