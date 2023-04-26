Секулич объяснил, как удалось «Локомотиву» обыграть ЦСКА в пятом матче полуфинала

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над ЦСКА (85:68) в пятом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы сыграли очень хороший матч — и в защите, и в нападении. Особенно я доволен первой четвертью — ее мы провели практически идеально. Не давали главным снайперам ЦСКА возможностей для хороших бросков, потому что действовали командно, как и планировали. Несмотря на приятный для нас результат, сейчас очень важно не расслабляться, ведь дело ещё не сделано. Впереди — очень важная шестая игра серии», — цитирует пресс-служба лиги Секулича.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующий матч пройдет в Краснодаре 28 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.