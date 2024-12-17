Седокова в слезах прокомментировала смерть бывшего мужа Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова записала видео о смерти бывшего мужа Яниса Тиммы в социальных сетях.

Исполнительница в слезах попросила не сообщать о смерти экс-супруга ее маленькому ребенку.

«Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать «сторис», но сейчас я вас очень сильно прошу. Пожалуйста, у меня ребенок, он маленький. Он ничего не должен знать. Вы не представляете в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — сказала Седокова.

О смерти латвийского баскетболиста стало известно в ночь на 17 декабря. По информации «Известий», Тимма покончил с собой.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.

В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.

СМИ: баскетболист Тимма погиб в день рождения бывшей жены. Одна из версий — суицид после развода с Седоковой