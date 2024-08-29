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Сегодня, 16:15

Щербенев уверен, что у «Зенита» большие шансы на победу в Единой лиге

Антон Бабошин
Корреспондент
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Разыгрывающий сборной России Александр Щербенев, нынешним летом перешедший в «Зенит», готов биться с ЦСКА за победу в Единой лиге ВТБ.

«Зенит» омолодил состав, сделал хорошие подписания, на бумаге это все выглядит прекрасно, — сказал Щербенев в интервью «СЭ». — Уверен, что Чави Паскуаль мастерски распределит роли и мы все вместе пойдем за титулом. Считаю, шансы на него у нас большие. Главный конкурент? Как будто бы ЦСКА. Они сохранили всех ключевых игроков, добавили Аврамовича, который сильно отыграл на Олимпиаде. УНИКС и «Локомотив-Кубань» тоже неплохо провели лето. Думаю, у всех этих команд, как и у «Зенита», стоит задача занять первое место. В целом, после нашего отстранения от Евролиги внутренний чемпионат с каждым годом становится все интереснее. И новый сезон не станет исключением».

 
Александр Щербенев. «При расставании пожали с Ведищевым друг другу руки». Интервью Александра Щербенева

Новый сезон в Единой лиге стартует 11-14 cентября матчами за Суперкубок, в котором примут участие ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань», а также сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Бешикташ».

БК Зенит
Александр Щербенев
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