Щербенев: «Перевозим серию в Краснодар и будем делать все, чтобы там ее и закончить»

Защитник «Локомотива-Кубани» Александр Щербенев прокомментировал победу над ЦСКА (85:68) в пятом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Это очень важная и приятная победа. Но, как мы знаем, эта серия до 4 побед, поэтому с таким соперником, как с ЦСКА, нельзя расслабляться. Перевозим серию в Краснодар и будем делать все, чтобы там ее и закончить. Сегодня у нас получилось достаточно много. ЦСКА не попал свои броски — и это также заслуга нашей защиты. Самое тяжелое в такой ситуации, когда ты ведешь много — это не расслабиться и не отдать игру сопернику, потому что можно провалиться, как ЦСКА в третьей игре. Учимся на чужих ошибках», — цитирует пресс-служба лиги Щербенева.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующий матч пройдет в Краснодаре 28 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.