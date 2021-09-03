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Саврасенко покинул пост генерального менеджера «Локомотива-Кубань»

10:24
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Алексей Саврасенко покинул пост генерального менеджера «Локомотива-Кубань», сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

«Хотел бы выразить Алексею Дмитриевичу слова благодарности за работу, которую он проделал за эти пять лет. Он внес большой вклад в популяризацию баскетбола в регионе. При его участии реализованы многие социальные проекты и соревнования. Желаю Алексею удачи и реализации всех намеченных планов», — приводит пресс-служба железнодорожников слова президента клуба Андрея Ведищева.

Саврасенко занимал должность генерального менеджера «Локомотива-Кубань» с июня 2016 года.

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/164151/

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Иван Торопцев все материалы автора

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