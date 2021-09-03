Саврасенко покинул пост генерального менеджера «Локомотива-Кубань»
Алексей Саврасенко покинул пост генерального менеджера «Локомотива-Кубань», сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
«Хотел бы выразить Алексею Дмитриевичу слова благодарности за работу, которую он проделал за эти пять лет. Он внес большой вклад в популяризацию баскетбола в регионе. При его участии реализованы многие социальные проекты и соревнования. Желаю Алексею удачи и реализации всех намеченных планов», — приводит пресс-служба железнодорожников слова президента клуба Андрея Ведищева.
Саврасенко занимал должность генерального менеджера «Локомотива-Кубань» с июня 2016 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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