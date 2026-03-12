Савков объяснил, почему баскетбол в Испании гораздо быстрее, чем в России

Защитник сборной России Павел Савков, выступающий за МБА-МАИ на правах аренды из «Басконии», в интервью «СЭ» рассказал о главных отличиях испанской ACB и Единой лиги ВТБ.

— Прошла большая часть сезона. Какие впечатления от баскетбола в России для тебя лично?

— В принципе, как я и ожидал. В прошлом сезоне играл совсем мало, поэтому в начале регулярки выглядел неуверенно. Но с каждым месяцем становилось лучше. В последнее время, мне кажется, нахожусь в хорошей игровой форме. Так что доволен.

— Ты много отыграл в Испании. Что в первую очередь бросалось в глаза? Разница между нашим и испанским баскетболом?

— В Испании игра быстрее! Там даже правило под это есть: мяч из аута можно без судьи выбрасывать — ритм игры в целом выше. Хотя в Лиге ВТБ есть несколько команд, которые стараются играть тоже в высоком темпе.

— Например?

— Мы стараемся играть быстро, «Парма» и «Енисей». Я бы назвал эти три команды.

— А что скажешь про уровень конкуренции? Где он выше?

— Мне кажется, на данный момент в чемпионате Испании. Хотя в Лиге ВТБ тоже все плотно. Первые четыре команды борются между собой. В середине таблицы тоже интересно. Еще в Испании середняки и аутсайдеры регулярно обыгрывают фаворитов. У нас такое тоже бывает, но, мне кажется, заметно реже.

— С чем это может быть связано?

— Сейчас, когда нет европейских турниров, команды подходят к матчам более свежими. Есть внутренний Кубок, но в Испании календарь заметно сложнее. Все гранды играют очень часто, с учетом еврокубков.