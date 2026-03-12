Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

12 марта, 19:30

Савков объяснил, почему баскетбол в Испании гораздо быстрее, чем в России

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода

Защитник сборной России Павел Савков, выступающий за МБА-МАИ на правах аренды из «Басконии», в интервью «СЭ» рассказал о главных отличиях испанской ACB и Единой лиги ВТБ.

— Прошла большая часть сезона. Какие впечатления от баскетбола в России для тебя лично?

— В принципе, как я и ожидал. В прошлом сезоне играл совсем мало, поэтому в начале регулярки выглядел неуверенно. Но с каждым месяцем становилось лучше. В последнее время, мне кажется, нахожусь в хорошей игровой форме. Так что доволен.

— Ты много отыграл в Испании. Что в первую очередь бросалось в глаза? Разница между нашим и испанским баскетболом?

— В Испании игра быстрее! Там даже правило под это есть: мяч из аута можно без судьи выбрасывать — ритм игры в целом выше. Хотя в Лиге ВТБ есть несколько команд, которые стараются играть тоже в высоком темпе.

— Например?

— Мы стараемся играть быстро, «Парма» и «Енисей». Я бы назвал эти три команды.

— А что скажешь про уровень конкуренции? Где он выше?

— Мне кажется, на данный момент в чемпионате Испании. Хотя в Лиге ВТБ тоже все плотно. Первые четыре команды борются между собой. В середине таблицы тоже интересно. Еще в Испании середняки и аутсайдеры регулярно обыгрывают фаворитов. У нас такое тоже бывает, но, мне кажется, заметно реже.

— С чем это может быть связано?

— Сейчас, когда нет европейских турниров, команды подходят к матчам более свежими. Есть внутренний Кубок, но в Испании календарь заметно сложнее. Все гранды играют очень часто, с учетом еврокубков.

Павел Савков.«МБА похож на «Атлетик» из Бильбао. Мне нравится такой подход». Интервью Павла Савкова

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Минюст России расширил список иноагентов
Семь армянских партий потребовали признать недействительными итоги выборов
«Нужен жесткий отбор, как и с женщинами-водителями». Ведущий «Матч ТВ» Романов жестко раскритиковал девушек-арбитров
«Статуя» и «глубокая депрессия»: суперзвезду сборной Португалии смешивают с грязью на ЧМ-2026. Что происходит с Роналду
Работник карельского кладбища убил коллегу ударом ножа в грудь во время ссоры
Очень громкий обмен в КХЛ: «Динамо» отправило скандального канадца Комтуа в «Спартак»
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Савков о предстоящем «Финале четырех»: «Надо брать Кубок России»

Бабурин об уходе Лукича из «Нижнего»: «На тренировках стало потише»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости