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Сант-Рос покинул ЦСКА из-за финансовых проблем клуба, связанных с коронавирусом

09:28
Ховард Сант-Рос. Фото ПБК ЦСКА.
Ховард Сант-Рос. Фото ПБК ЦСКА.
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ЦСКА решил не продлевать контракт с кубинским форвардом с Ховардом Сант-Росом, воспользовавшись соответствующей опцией контракта. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Это еще одно вынужденное бизнес-решение, — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. -Мы очень долго пытались найти финансовую возможность сохранить Ховарда в составе, поскольку за короткий период он проявил себя как полезный игрок и отличный партнер по команде. К сожалению, из-за общего сокращения бюджета и всех вызванных пандемией экономических проблем у нас вовсе не осталось пространства для маневра, в данный момент мы просто не можем позволить себе дополнительные расходы. Отпускаем Сант-Роса с сожалением и благодарностью за помощь в прошедшем сезоне. Искренне желаем Ховарду удачи».

29-летний кубинец дебютировал в Евролиге в составе ЦСКА, где успел принять участие в 10 матчах (5,5 очка, 2,5 подбора, 1,7 передачи, 0,7 перехвата за 18,9 минуты), и провел две игры в Лиге ВТБ (6,5 очка, 3,5 подбора, 2,0 передачи, 1,5 перехвата за 22,3 минуты).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/?id=18734

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