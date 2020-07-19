Сант-Рос покинул ЦСКА из-за финансовых проблем клуба, связанных с коронавирусом

ЦСКА решил не продлевать контракт с кубинским форвардом с Ховардом Сант-Росом, воспользовавшись соответствующей опцией контракта. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Это еще одно вынужденное бизнес-решение, — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. -Мы очень долго пытались найти финансовую возможность сохранить Ховарда в составе, поскольку за короткий период он проявил себя как полезный игрок и отличный партнер по команде. К сожалению, из-за общего сокращения бюджета и всех вызванных пандемией экономических проблем у нас вовсе не осталось пространства для маневра, в данный момент мы просто не можем позволить себе дополнительные расходы. Отпускаем Сант-Роса с сожалением и благодарностью за помощь в прошедшем сезоне. Искренне желаем Ховарду удачи».

29-летний кубинец дебютировал в Евролиге в составе ЦСКА, где успел принять участие в 10 матчах (5,5 очка, 2,5 подбора, 1,7 передачи, 0,7 перехвата за 18,9 минуты), и провел две игры в Лиге ВТБ (6,5 очка, 3,5 подбора, 2,0 передачи, 1,5 перехвата за 22,3 минуты).