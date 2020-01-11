Сант-Рос подписал контракт с ЦСКА. Он стал первым кубинцем в истории клуба

Состав ЦСКА пополнил форвард Ховард Сант-Рос. 28-летний кубинец перешел в ЦСКА из греческого АЕКа, за который выступал с 2018 года. Контракт с баскетболистом подписан до окончания сезона-2022/23 с обоюдными опциями расторжения по истечению нынешнего сезона, сообщает официальный сайт москвичей.

Средние показатели Сант-Роса в нынешнем сезоне составляют 9,0 очка, 6,2 подбора, 3,4 передачи, 2,2 перехвата в чемпионате Греции, 12,9 очка, 6,7 подбора, 4,1 передачи и 2,2 перехвата в Лиге чемпионов ФИБА.

— Для меня большая честь стать частью организации ЦСКА. Большое спасибо за такую возможность. Готов выкладываться на тысячу процентов, чтобы помочь команде, — сказал Сант-Рос.