Самый ценный игрок чемпионата Польши Сандерс присоединился к «Енисею»

«Енисей» подписал американского атакующего защитника Виктора Сандерса, сообщает пресс-служба красноярского клуба.

«Сандерс — это лучший вариант для нас. Мы уже рассматривали его кандидатуру в это межсезонье, поэтому обрадовались, когда узнали, что он еще свободный. Он был лидером своей команды в прошлом сезоне и удостоен MVP регулярного чемпионата. Я ожидаю, что он сможет проявить свои лучшие качества в «Енисее» и поможет команде», — заявил главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

На профессиональном уровне Сандерс играл в Бельгии, Италии, Румынии и Польше. Последние два сезона баскетболист провел за «Анвил», выступавшего в Кубке ФИБА Европа. Он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата польской лиги в сезоне-2023/24.