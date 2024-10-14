Самсон Руженцев: «По ощущениям, вернусь через три-четыре недели»

Форвард сборной России Самсон Руженцев рассказал «СЭ» о своем восстановлении от травмы, которую он получил в матче «Парма» — сборная России на Кубке Дружбы в Перми в конце августа. У игрока ЦСКА, выступающего на правах аренды в составе пермского клуба, был диагностирован перелом одной из костей стопы.

— Восстановление проходит хорошо, по плану, — отметил «СЭ» Руженцев. — Я уже хожу без костылей, потихоньку начинаю бегать. То есть нельзя сказать, что есть какие-то задержки в плане восстановления. Те сроки возвращения, которые изначально появились в СМИ, — были нереальными.

— Когда ориентировочно ждать вас на паркете?

— Надеюсь, что вернусь в течение 3-4 недель. По своим ощущениям. Не знаю, что скажут врачи.

— То есть через 3-4 недели приступите к полноценным тренировкам?

— Нет, уже смогу играть в матчах Лиги ВТБ. Но, опять же, все зависит от мнения медицинского штаба.

— Вы проходите восстановление в Москве. Скоро ли отправитесь в Пермь?

— В течение недели -10 дней присоединюсь к «Парме».