Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:24

«Зенит» разгромил «Самару» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Зенит» на выезде победил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ — 106:73.

Самым результативным игроком встречи стал капитан «Зенита» Сергей Карасев, набравший 27 очков.

Сине-бело-голубые занимают третье место в Единой лиге ВТБ. Самарцы идут на предпоследней, 11-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 73:106 (27:30, 14:25, 12:23, 20:28)

С: Кулагин (22 очка), Попов (11), Пынько (11)

З: Карасев (27), Хантер (15), Рыжов (15)

24 января. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

Баскетбол
БК Зенит
БК Самара
Читайте также
Орбан сообщил о потере Венгрией €19 млрд из-за санкций ЕС против РФ
Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Влади
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
Российские бойцы нашли тела скованных цепями солдат ВСУ в Харьковской области
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нэвелс выступит на Матче звезд Единой лиги ВТБ вместо Мартина

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости