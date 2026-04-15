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15 апреля, 20:28

«Уралмаш» на выезде обыграл «Самару»

Анастасия Пилипенко

«Уралмаш» в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержал победу над «Самарой» — 99:74.

В составе гостей самым результативным игроком стал Тайрэлл Нэльсон, на счету которого 16 очков. У хозяев 18 очков набрал Данила Походяев.

«Уралмаш» занимает шестое место в Единой лиге ВТБ с результатом 18-21. «Самара» идет на 11-й строчке (2-36).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 74:99 (28:30, 19:18, 10:29, 17:22)

15 апреля. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

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