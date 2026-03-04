«Уралмаш» победил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» дома проиграла «Уралмашу» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 69:73. Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого».

21 очко в матче набрал игрок «Уралмаша» Октавиус Эллис, в составе «Самары» большего всего очков у Михаила Кулагина — 20.

«Уралмаш» поднялся на седьмое место в таблице Лиги ВТБ. «Самара» занимает последнее, 11-е место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 69:73 (19:20, 15:11, 19:21, 16:21)

4 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».