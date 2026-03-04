«Уралмаш» победил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ
«Самара» дома проиграла «Уралмашу» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 69:73. Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого».
21 очко в матче набрал игрок «Уралмаша» Октавиус Эллис, в составе «Самары» большего всего очков у Михаила Кулагина — 20.
«Уралмаш» поднялся на седьмое место в таблице Лиги ВТБ. «Самара» занимает последнее, 11-е место.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Самара» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 69:73 (19:20, 15:11, 19:21, 16:21)
4 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».
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