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4 марта, 21:01

«Уралмаш» победил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» дома проиграла «Уралмашу» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 69:73. Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого».

21 очко в матче набрал игрок «Уралмаша» Октавиус Эллис, в составе «Самары» большего всего очков у Михаила Кулагина — 20.

«Уралмаш» поднялся на седьмое место в таблице Лиги ВТБ. «Самара» занимает последнее, 11-е место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 69:73 (19:20, 15:11, 19:21, 16:21)

4 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

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БК Самара
БК Уралмаш
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