«Уралмаш» победил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

«Уралмаш» на выезде обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:79.

Самым результативным игроком встречи стал Стэнли Уиттакер из екатеринбургской команды, набравший 27 очков. У «Самары» больше всех очков на счету Ронни Харрэлла (23).

25 сентября «Уралмаш» сыграет против ЦСКА, а «Самара» на следующий день встретится с УНИКСом.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 79:92 (21:22, 23:27, 18:25, 17:18)

22 сентября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».