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Сегодня, 19:08

«Самара» нанесла УНИКСу первое поражение в текущем сезоне Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Самара» дома победила УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 104:93. Игра прошла во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого.

Самым результативным игроком матча стал защитник самарцев Джавонтэ Хокинс, набравший 21 очко. В составе казанцев лучшим стал Луи Лабери (18 очков).

УНИКС проиграл первый матч в текущем сезоне Единой лиги ВТБ и занимает третье место в турнирной таблице. «Самара» находится на четвертой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — УНИКС (Казань) — 104:93 (23:21, 25:29, 28:24, 28:19)

22 октября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК Самара
БК УНИКС
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