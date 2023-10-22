«Самара» нанесла УНИКСу первое поражение в текущем сезоне Единой лиги ВТБ
«Самара» дома победила УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 104:93. Игра прошла во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого.
Самым результативным игроком матча стал защитник самарцев Джавонтэ Хокинс, набравший 21 очко. В составе казанцев лучшим стал Луи Лабери (18 очков).
УНИКС проиграл первый матч в текущем сезоне Единой лиги ВТБ и занимает третье место в турнирной таблице. «Самара» находится на четвертой строчке.
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«Самара» — УНИКС (Казань) — 104:93 (23:21, 25:29, 28:24, 28:19)
22 октября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
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