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Сегодня, 12:45

«Самара» сообщила об уходе центрового Ивлева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Центровой Владимир Ивлев покидает «Самару», сообщает пресс-служба клуба.

33-летний Ивлев присоединился к клубу в январе этого года и сыграл в 10 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 5,3 очка и делал 3,5 подбора (за 20 минут).

Ранее центровой также играл за «Нижний Новгород», ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Парму».

В составе ЦСКА он стал вице-чемпионом Единой лиги ВТБ (2022) и вице-чемпионом России (2022). В составе «Локомотива»: финалист Еврокубка (2017/18), обладатель Кубка России (2018), финалист Единой лиги ВТБ и Чемпионата России (2013/14).

Источник: https://t.me/bcsamara/2347
БК Самара
Владимир Ивлев
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