"Самара" продолжит играть в Суперлиге

Действующий чемпион Суперлиги-1 – "Самара" – не сыграет в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне. Клуб не стал подавать заявку, хотя ранее уже дважды делал это (в 2016-м и 2017 годах), но оба раза получил отказ. Причина – отсутствие зала, вмещающего 3 тысячи зрителей.

– В Единой лиге нам сказали, что в этот раз принимать новых участников не будут, – цитируют "Известия" президента клуба Камо Погосяна. – Поэтому мы сосредоточились на комплектовании команды к сезону в Суперлиге-1. Хочу сказать, что наш клуб будет полностью готов к вступлению в турнир на следующий год. К тому времени будет построена новая многофункциональная арена, вмещающая 7 тысяч зрителей.

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