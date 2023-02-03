«Парма» обыграла «Самару» в Единой лиге ВТБ

«Парма» обыграла «Самару» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 77:74.

Самым результативным игроком матча в составе пермской команды стал Джастин Роберсон, набравший 25 очков. В составе самарского клуба 19 очков на счету Джеймса Энниса.

«Парма» лидирует в группе Б Единой лиги ВТБ, «Самар» идет на втором месте.

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Второй этап. Группа Б

«Самара» — «Парма» (Пермь) — 74:77 (16:26, 21:13, 19:16, 18:22)

3 февраля. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».