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19 февраля 2025, 11:50

«Самара» объявила о переходе центрового Ильи Попова в другой клуб

Даниил Аршавский

Центровой Илья Попов переходит из «Самары» в другой клуб, сообщила пресс-служба самарского БК в официальном Telegram-канале.

«Из расположения «Самары» Попов вызывался в национальную сборную, а в минувшие выходные представлял наш клуб на Матче звезд Единой лиги ВТБ. После Нового года он выводил «Самару» на матчи в статусе капитана команды. Мы благодарим Илью за время, проведенное в нашей команде, и за вклад в ее победы. И желаем удачи в дальнейшей карьере», — попрощались с Поповым в «Самаре».

29-летний центровой выступал за самарскую команду с лета 2024 года.

В 30 матчах в составе «Самары» в Единой лиге ВТБ Попов в среднем набирал 11,9 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 1,7 передачи.

Источник: https://t.me/bcsamara/6606
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БК Самара
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